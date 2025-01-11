«Слишкович – футбольный человек, с ним мы можем остаться в РПЛ». Капитан «Оренбурга» Малых о тренере
Андрей Малых верит, что при Владимире Слишковиче «Оренбург» может остаться в РПЛ.
– Есть ли ощущение, что Слишкович – тот тренер, который сможет помочь «Оренбургу» сохранить прописку в РПЛ?
– Да, потому что видно, что это человек футбольный, с небольшим, но опытом – в «Спартаке» поработал, у него есть свое видение и понимание, во что он хочет играть.
А нам нужно добавлять, прибавлять и добиваться результата. Думаю, со Слишковичем мы можем остаться в РПЛ, – сказал капитан «Оренбурга».
После 18 туров Мир РПЛ «Оренбург» занимает последнее, 16‑е, место в таблице.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем