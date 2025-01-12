«Слишкович пытается играть первым номером, контроль мяча, все в спартаковском стиле — короткие и средние передачи». Оганесян о тренере «Оренбурга»
В конце прошлого сезона босниец исполнял обязанности тренера «Спартака».
— Что нового привнес главный тренер команды Владимир Слишкович после своего октябрьского назначения в «Оренбург»?
— Сложно, наверное, выделить что-то прям отдельное. Каждый тренер привносит какие-то свои частички игры. Слишкович привнес попытки играть первым номером, контроль мяча, все в спартаковском стиле — короткие и средние передачи.
— За счет чего «Оренбург» будет весной спасаться от вылета из РПЛ?
— Скажу банально: за счет очков, за счет побед (улыбается).
— Что нужно сделать, чтобы набирать их больше, чем до зимней паузы?
— Надо просто качественно подготовиться и на каждую игру выходить как на последнюю. За счет этого можно зарабатывать очки, побеждать. Я думаю, нам все это под силу, все реально, – сказал хавбек «Оренбурга».
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