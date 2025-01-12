«Слишкович пытается играть первым номером, контроль мяча, все в спартаковском стиле — короткие и средние передачи». Оганесян о тренере «Оренбурга»

Степан Оганесян рассказал об изменениях в игре «Оренбурга» при Владимире Слишковиче.

В конце прошлого сезона босниец исполнял обязанности тренера «Спартака ».

— Что нового привнес главный тренер команды Владимир Слишкович после своего октябрьского назначения в «Оренбург»?

— Сложно, наверное, выделить что-то прям отдельное. Каждый тренер привносит какие-то свои частички игры. Слишкович привнес попытки играть первым номером, контроль мяча, все в спартаковском стиле — короткие и средние передачи.

— За счет чего «Оренбург» будет весной спасаться от вылета из РПЛ?

— Скажу банально: за счет очков, за счет побед (улыбается).

— Что нужно сделать, чтобы набирать их больше, чем до зимней паузы?

— Надо просто качественно подготовиться и на каждую игру выходить как на последнюю. За счет этого можно зарабатывать очки, побеждать. Я думаю, нам все это под силу, все реально, – сказал хавбек «Оренбурга».