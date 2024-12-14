Главным тренером «Урала» де-юре может стать Томаров (экс-«Уфа»), у Шатова нет лицензии Pro («ФНЛ с Ильевым»)

Сергей Томаров может стать главным тренером «Урала» де-юре.

42-летний специалист входит в тренерский штаб екатеринбургского клуба, который де-факто возглавляет Олег Шатов , но у того нет лицензии категории Pro, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

У Томарова есть опыт самостоятельной работы – в 2022 году он возглавлял «Уфу». После этого работал ассистентом главного тренера в «Факеле» и «Кубани».

Кроме того, по данным источника, в штаб «Урала » может вернуться прежний главный тренер Евгений Аверьянов , который был уволен 6 ноября.

После 21 тура екатеринбуржцы занимают в Мелбет Первой лиге 3-е место, отставая от лидирующей «Балтики» на 8 очков.