Гол Кунде отменили после ВАР – защитник «Барсы» носком бутсы попал в офсайд в матче с «Бетисом»
Гол защитника «Барселоны» Жюля Кунде отменили из-за микроофсайда.
В матче 1/8 финала «Барселона» – «Бетис» Кунде забил с паса Ламина Ямаля на 27-й минуте.
В добавленное к первому тайму время француз забил второй гол – снова с паса испанского вингера.
Однако арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес после вмешательства ВАР отменил взятие ворот – носок бутсы Кунде оказался в офсайде.
Изображение: кадры из трансляции
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Бетис» (2:0, перерыв).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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