Гол Кунде отменили после ВАР – защитник «Барсы» носком бутсы попал в офсайд в матче с «Бетисом»

Гол защитника «Барселоны» Жюля Кунде отменили из-за микроофсайда.

В матче 1/8 финала «Барселона» – «Бетис » Кунде забил с паса Ламина Ямаля на 27-й минуте.

В добавленное к первому тайму время француз забил второй гол – снова с паса испанского вингера.

Однако арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес после вмешательства ВАР отменил взятие ворот – носок бутсы Кунде оказался в офсайде.

Изображение: кадры из трансляции

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона » – «Бетис» (2:0, перерыв).