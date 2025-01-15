Мэр Парижа – «ПСЖ»: «Мы не продадим «Парк-де-Пренс»

Мэр Парижа заявила, что город не продаст «ПСЖ» стадион «Парк-де-Пренс».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет выкупить стадион, на котором играет, однако власти города посчитали предложение неприемлемым.

Анн Идальго ранее так прокомментировала ситуацию: «ПСЖ» предложил 38 млн евро за «Парк-де-Пренс » – это смешно. Это блеф или непонимание наших демократических правил».

«Есть одна вещь, которую мы не будем делать в 2025 году. Я этого и не обещала. Мы не будем продавать «Парк-де-Пренс», – сказала мэр Парижа Идальго.

«ПСЖ» уедет с «Парк-де-Пренс» из-за конфликта с Парижем. Мэрия не продаст стадион