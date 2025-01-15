Мэр Парижа – «ПСЖ»: «Мы не продадим «Парк-де-Пренс»
Мэр Парижа заявила, что город не продаст «ПСЖ» стадион «Парк-де-Пренс».
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет выкупить стадион, на котором играет, однако власти города посчитали предложение неприемлемым.
Анн Идальго ранее так прокомментировала ситуацию: «ПСЖ» предложил 38 млн евро за «Парк-де-Пренс» – это смешно. Это блеф или непонимание наших демократических правил».
«Есть одна вещь, которую мы не будем делать в 2025 году. Я этого и не обещала. Мы не будем продавать «Парк-де-Пренс», – сказала мэр Парижа Идальго.
«ПСЖ» уедет с «Парк-де-Пренс» из-за конфликта с Парижем. Мэрия не продаст стадион
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем