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  • Мостовой об уходе Тавареша из «Спартака»: «Травмы калечат жизни футболистов – не зря это самый травмоопасный вид спорта. Так-то парень молодой и перспективный»
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Мостовой об уходе Тавареша из «Спартака»: «Травмы калечат жизни футболистов – не зря это самый травмоопасный вид спорта. Так-то парень молодой и перспективный»

Александр Мостовой высказался о пребывании Томаша Тавареша в «Спартаке».

Красно-белые в среду объявили о расторжении контракта с португальским защитником по соглашению сторон. Сезон-2024/25 он проводил на правах аренды в австрийском клубе ЛАСК. 

Также на этой неделе был расторгнут контракт с Виллианом Жозе.

«Вчера Виллиан Жозе ушел. Ну пришел – ушел. В «Спартаке» и других командах каждые полгода по три-четыре человека приходят и уходят. В футболе так бывает постоянно, тем более, когда руководство, как в «Спартаке», меняется очень часто.

Жалко, что Тавареш травму получил. Так-то парень неплохой – молодой и перспективный. Травмы в футболе калечат жизни футболистов. Не зря это самый травмоопасный вид спорта», – отметил экс-игрок «Спартака».

Тавареш перешел в московский клуб в январе 2023 года. Всего он принял участие в 22 матчах и забил 1 гол. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoТомаш Тавареш
logoСпартак
logoВиллиан Жозе
Р-Спорт
logoтравмы
logoАлександр Мостовой
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