Мостовой об уходе Тавареша из «Спартака»: «Травмы калечат жизни футболистов – не зря это самый травмоопасный вид спорта. Так-то парень молодой и перспективный»
Красно-белые в среду объявили о расторжении контракта с португальским защитником по соглашению сторон. Сезон-2024/25 он проводил на правах аренды в австрийском клубе ЛАСК.
Также на этой неделе был расторгнут контракт с Виллианом Жозе.
«Вчера Виллиан Жозе ушел. Ну пришел – ушел. В «Спартаке» и других командах каждые полгода по три-четыре человека приходят и уходят. В футболе так бывает постоянно, тем более, когда руководство, как в «Спартаке», меняется очень часто.
Жалко, что Тавареш травму получил. Так-то парень неплохой – молодой и перспективный. Травмы в футболе калечат жизни футболистов. Не зря это самый травмоопасный вид спорта», – отметил экс-игрок «Спартака».
Тавареш перешел в московский клуб в январе 2023 года. Всего он принял участие в 22 матчах и забил 1 гол. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий