Защитник «Спартака» Тавареш уйдет в аренду без права выкупа в португальский ABC

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш уйдет в аренду в португальский клуб АВС.

По данным «Спорт-Экспресса», на данный момент стороны обсуждают последние детали сделки. Право выкупа не будет предусмотрено.

23-летний португалец в текущем сезоне провел 4 матча за ЛАСК, сделав один ассист.

Ранее стало известно, что австрийский клуб не взял Тавареша на зимние сборы и ведет переговоры о досрочном прекращении аренды.

ABC идет на 14-м месте в чемпионате Португалии, набрав 15 очков за 17 матчей.