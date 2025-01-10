Защитник «Спартака» Тавареш уйдет в аренду без права выкупа в португальский ABC
Защитник «Спартака» Томаш Тавареш уйдет в аренду в португальский клуб АВС.
По данным «Спорт-Экспресса», на данный момент стороны обсуждают последние детали сделки. Право выкупа не будет предусмотрено.
23-летний португалец в текущем сезоне провел 4 матча за ЛАСК, сделав один ассист.
Ранее стало известно, что австрийский клуб не взял Тавареша на зимние сборы и ведет переговоры о досрочном прекращении аренды.
ABC идет на 14-м месте в чемпионате Португалии, набрав 15 очков за 17 матчей.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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