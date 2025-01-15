Ловчев о Тавареше: «Его подписание говорит о провальной селекции «Спартака» – это не только он, но и толстый мужичок, который забил «Динамо». Ни разу не видел, чтобы в клубе сказали: «Мы ошиблись»
Евгений Ловчев назвал провальной селекцию «Спартака».
На этой неделе красно-белые расторгли контракты с Томашем Таварешем и Виллианом Жозе.
«У меня нет никакого мнения по Таварешу. Он сыграл несколько матчей.
Это подписание говорит о провальной трансферной политике. Кто его привез? Почему потратили клубные деньги? Кто сказал: «Да, везите его». Почему клуб не объясняет нам, кто виноват в провальной селекции? Ведь это не только Тавареш, но и этот толстый мужичок, который забил один гол «Динамо». Этот мяч стоил «Спартаку» больших денег.
В селекционной службе меняются какие‑то люди, но я ни разу не видел, чтобы их руководитель сказал: «Мы ошиблись с селекционной стратегией», – сказал бывший игрок «Спартака».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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