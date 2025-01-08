ЛАСК обсуждает со «Спартаком» досрочное расторжение аренды Тавареша. Защитник не поехал с австрийским клубом на сборы

Томаш Тавареш может досрочно вернуться в «Спартак».

В пресс-службе австрийского клуба сообщили, что работают над прекращением аренды защитника.

«ЛАСК пытается договориться с московским «Спартаком » о расторжении арендного контракта с Томашем Таварешем .

По этой причине он не будет в составе команды на тренировочном сборе», – сообщили в пресс-службе ЛАСК .

Тавареш перешел в ЛАСК летом прошлого года на правах аренды без права выкупа. В нынешнем сезоне он провел 3 матча в чемпионате Австрии.