ЛАСК обсуждает со «Спартаком» досрочное расторжение аренды Тавареша. Защитник не поехал с австрийским клубом на сборы
Томаш Тавареш может досрочно вернуться в «Спартак».
В пресс-службе австрийского клуба сообщили, что работают над прекращением аренды защитника.
«ЛАСК пытается договориться с московским «Спартаком» о расторжении арендного контракта с Томашем Таварешем.
По этой причине он не будет в составе команды на тренировочном сборе», – сообщили в пресс-службе ЛАСК.
Тавареш перешел в ЛАСК летом прошлого года на правах аренды без права выкупа. В нынешнем сезоне он провел 3 матча в чемпионате Австрии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем