Павел Мамаев рассказал, что семь лет держит Великий пост.

– Ты упомянул, что много читаешь. Можешь что-то посоветовать, какая последняя книга тебя впечатлила?

– Меня сильно впечатлила книга, которую я прочитал не так давно. Она, понятное дело, может, не для всех. Она называется «Несвятые святые» (книга митрополита (на момент издания – архимандрита) Русской православной церкви Тихона (Шевкунова) – Спортс’‘). Я бы ее посоветовал.

– Это художественная литература?

– Я бы ее отнес к религиозной литературе. Она легкая, просто советую ее прочитать.

– Это русский автор? Это какой-то монах или батюшка?

– Ну да, из нашего Сретенского монастыря.

– А ты же постишься, да?

– Пощусь, да. Могу так сказать, что в этом году (2024-м – Спортс’‘) я попостился два раза. Великий пост (центральный пост во всех исторических церквях, цель которого – подготовка христианина к празднованию Пасхи – Спортс’‘) у меня удается уже семь лет..

– Ты же еще в «Краснодаре», когда мы играли, начал?

– Да, семь лет я его уже держу. Мне удается, для меня это уже все, как догмат.

Летом удалось Успенский пост (пост в православии, установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, один из четырех многодневных постов церковного года, начинается с 1 (14) августа по 14 (27) августа включительно и завершается праздником Успения Пресвятой Богородицы – Спортс’‘) подержать, а сейчас вот Рождественский (пост, установленный в честь Рождества Христова в восточной христианской традиции, соблюдается с 15 (28) ноября по 24 декабря (6 января) – Спортс’‘) чуть-чуть выдержал.

Он сорокадневный, но я первые десять дней выдержал. Он предпраздничный, я понимаю, что это все пойдет оливьешки-херешки... Короче, пока на двух, – рассказал бывший полузащитник ЦСКА , «Краснодара», «Ростова » и сборной России Мамаев в беседе на ютуб-канале Федора Смолова .