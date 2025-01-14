Мамаев о тюрьме и вере: «Много читал религиозной литературы, начал видеть в этом себя. Я жил неправильно»
– После этой ситуации ты стал более верующим? Я знаю, что ты всегда был религиозен, но здесь как будто больше погрузился.
– Конечно, почитал много религиозной литературы.
– Ты уже там начал ее читать, погружаться в это, или после?
– Во-первых, я всегда был религиозным парнем. Понятное дело, что, наверное, там мне удалось больше почитать, больше изучить не только религиозной литературы, а вообще книг в частности.
Когда ты читаешь какую-то религиозную историю – можно психологию читать, можно сделать выбор в этом направлении, – у меня это через призму религии. Я считаю, что это истина, и она не может быть другой. Я начал видеть во всем этом себя, понимаешь?
– С себя начал спрашивать за все, что с тобой происходит?
– Да, я начал во всем этом видеть себя. И если раньше у меня было осознание того, что здесь кто-то виноват, там виноват, а вот здесь кто-то мог сделать по-другому, то с того момента я стараюсь смотреть, а что я сам сделал.
Если смотреть через призму футбола, то, когда я начал заниматься, то у меня всегда все было в гору. Но жил ли я правильно? Однозначно, нет, – сказал бывший полузащитник ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и сборной России в беседе на ютуб-канале Федора Смолова.
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