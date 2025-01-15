«Ювентус» за 12,5+2,5 млн евро купил правого защитника «Витории» Алберту Кошту
«Ювентус» подписал правого защитника «Витории Гимараэш» Алберту Кошту.
21-летний португалец и «бьянконери» заключили контракт до лета 2029 года.
«Ювентус» выплатит «Витории» 12,5 млн евро в течение четырех лет. Дополнительные затраты составят 1,3 млн евро.
В сделку включены бонусы на сумму 2,5 млн евро при достижении определенных спортивных целей.
В сезоне-2024/2025 Алберту провел 10 матчей в чемпионате Португалии и отдал 2 ассиста. Подробная его статистика доступна здесь.
Фото: juventus.com
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Ювентуса»
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