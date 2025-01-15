«Ювентус» за 12,5+2,5 млн евро купил правого защитника «Витории» Алберту Кошту

«Ювентус» подписал правого защитника «Витории Гимараэш» Алберту Кошту.

21-летний португалец и «бьянконери» заключили контракт до лета 2029 года.

«Ювентус » выплатит «Витории » 12,5 млн евро в течение четырех лет. Дополнительные затраты составят 1,3 млн евро.

В сделку включены бонусы на сумму 2,5 млн евро при достижении определенных спортивных целей.

В сезоне-2024/2025 Алберту провел 10 матчей в чемпионате Португалии и отдал 2 ассиста. Подробная его статистика доступна здесь .

Фото: juventus.com