«Ювентус» близок к трансферу защитника «Витории» Баю за 12 млн евро
Туринский клуб близок к подписанию игрока «Витории Гимараэш» Алберту Баю, сообщает журналист Альфредо Педулла.
«Бьянконери» не были на втором или третьем месте [среди претендентов на игрока]. Теперь «Юве» уверен, что завершил сделку за 12 миллионов евро с выплатами в течение пяти лет. Также было достигнуто базовое соглашение с представителями Алберту Баю: он будет зарабатывать 750 тысяч евро за сезон плюс бонусы.
«Ювентус» очень внимательно следит за другими вариантами на рынке, но посчитал целесообразным сделать выбор в пользу Алберту Баю и совершить обгон, что сейчас вот-вот приведет к окончанию переговоров», – сказал Педулла.
Баю провел 23 матча за «Виторию» во всех турнирах, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.
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