0

«Ювентус» поборется со «Спортингом» за правого защитника «Гимараэш» Кошту

«Ювентус» включился в борьбу за правого защитника «Витория Гимараэш» Алберту Кошту.

В споре за 21-летнего португальца лидирует «Спортинг», предложивший 12 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сам Кошта предпочел бы перейти в лиссабонский клуб, также у него есть предложение от «Брайтона».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Алберту Баю
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoСпортинг
logoВитория Гимараэш
logoЮвентус
logoвысшая лига Португалия
возможные трансферы
logoБрайтон
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Осасуну», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Вильярреалом» в понедельник
615 минут назад
Кубок Англии. 3-й раунд. «Ман Сити» забил 8 голов «Солфорд Сити», «Челси» – 5 мячей «Моркэму», «Ливерпуль» разгромил «Аккрингтон»
109вчера, 19:36
Суперкубок Испании. «Реал» сыграет с «Барсой» в финале. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1651 минуту назад
873-й гол Овечкина, Хвича хочет уйти из «Наполи», «Динамо» обыграло СКА с победным голом Гусева, 8 голов «Ман Сити» в Кубке Англии, Мирра во 2-м круге Australian Open и другие новости
656 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Венеции», «Наполи» примет «Верону»
106сегодня, 05:04
Семин о переходе Хусанова в «Сити»: «Ни один спортивный директор клуба РПЛ не заметил, что рядом есть такой талант. Это говорит о не очень сильной компетенции»
30сегодня, 03:56
«Милан» претендует на Уокера. Защитник хочет уйти из «Ман Сити»
9сегодня, 03:17
Консейсау об 1:1 с «Кальяри»: «Первый тайм «Милана» был худшим за все 13 лет моей тренерской карьеры – темп был слишком медленным»
4сегодня, 01:39
Сэйв Трубина в серии пенальти принес «Бенфике» Кубок лиги в финале со «Спортингом». До этого забили все 13 ударов
32вчера, 23:05Видео
«Бенфика» выиграла 8-й Кубок лиги в серии пенальти – впервые с 2016-го. У «Спортинга» осталось 4 трофея
вчера, 22:57Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» – «Сент-Этьен». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
22 минуты назад
Агент Николсона: «Шамар остается в «Спартаке» на данный момент. У меня нет информации об интересе из Мексики»
5сегодня, 05:58
«Атлетико» – «Осасуна». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 05:45
Гасперини про 0:0: «Удинезе» перебегал «Аталанту». Повезло, что Санчес не реализовал два отличных момента»
сегодня, 05:33
«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
3сегодня, 05:15
Мостовой о Селихове: «Был бы я в «Спартаке», продлил бы с ним контракт. Вратарь хороший»
4сегодня, 04:57
«Венеция» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:45
«Слишкович пытается играть первым номером, контроль мяча, все в спартаковском стиле — короткие и средние передачи». Оганесян о тренере «Оренбурга»
5сегодня, 04:33
Хвича не требовал у «Наполи» продать его, а лишь просил повысить зарплату (Geo Team)
3сегодня, 04:19
Агент Ракова: «Вадиму нужно играть больше. Не будет игрового времени – будем искать выход из ситуации»
8сегодня, 03:44
Рекомендуем