«Ювентус» поборется со «Спортингом» за правого защитника «Гимараэш» Кошту

«Ювентус » включился в борьбу за правого защитника «Витория Гимараэш » Алберту Кошту.

В споре за 21-летнего португальца лидирует «Спортинг », предложивший 12 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сам Кошта предпочел бы перейти в лиссабонский клуб, также у него есть предложение от «Брайтона».