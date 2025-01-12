«Ювентус» поборется со «Спортингом» за правого защитника «Гимараэш» Кошту
«Ювентус» включился в борьбу за правого защитника «Витория Гимараэш» Алберту Кошту.
В споре за 21-летнего португальца лидирует «Спортинг», предложивший 12 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, сам Кошта предпочел бы перейти в лиссабонский клуб, также у него есть предложение от «Брайтона».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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