«Зенит» не продаст Артура и Родригао в январе (Metaratings)

«Зенит» не планирует расставаться с Артуром и Родригао.

По информации Metaratings, бразильцы останутся в команде в зимнее трансферное окно.

Ранее появлялась информация , что Артур был предложен бразильским «Фламенго» и «Крузейро». В нынешнем сезоне полузащитник, купленный «Зенитом » в январе за 15+3 млн евро, провел за команду 9 матчей в РПЛ , отметишись голом и 2 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь .

Родригао в сезоне-2024/25 вышел на поле в одной игре РПЛ и провел на поле 24 минуты. Статистика защитника доступна по этой ссылке .

Медведев о продаже Артура и Родригао: «Мы слухи, особенно глупые и фантазийные, не комментируем. Они игроки «Зенита»