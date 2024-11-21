«Зенит» не продаст Артура и Родригао в январе (Metaratings)
«Зенит» не планирует расставаться с Артуром и Родригао.
По информации Metaratings, бразильцы останутся в команде в зимнее трансферное окно.
Ранее появлялась информация, что Артур был предложен бразильским «Фламенго» и «Крузейро». В нынешнем сезоне полузащитник, купленный «Зенитом» в январе за 15+3 млн евро, провел за команду 9 матчей в РПЛ, отметишись голом и 2 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.
Родригао в сезоне-2024/25 вышел на поле в одной игре РПЛ и провел на поле 24 минуты. Статистика защитника доступна по этой ссылке.
Медведев о продаже Артура и Родригао: «Мы слухи, особенно глупые и фантазийные, не комментируем. Они игроки «Зенита»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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