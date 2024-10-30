Медведев о продаже Артура и Родригао: «Мы слухи, особенно глупые и фантазийные, не комментируем. Они игроки «Зенита»
В «Зените» опровергли возможную продажу бразильцев Родригао и Артура.
«Мы слухи, особенно глупые и фантазийные, не комментируем.
Они игроки команды «Зенит», все этим сказано», – заявил председатель правления клуба Александр Медведев.
Артур предложен «Фламенго» и «Крузейро». «Зенит» купил хавбека зимой за 15+3 млн евро
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
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