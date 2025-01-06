«Зенит» рассматривает расставание с Родригао зимой. Клуб разочаровался в защитнике («ВсеПроСпорт»)

Родригао может покинуть «Зенит» зимой.

По информации «ВсеПроСпорт», петербургский клуб рассматривает возможность расставания с 29-летним защитником. Сине-бело-голубые разочаровались в игре бразильца и по этой причине решили вернуть из аренды Ванью Дркушича, выступающего за «Црвену Звезду».

Контракт Родригао с «Зенитом » действует до конца текущего сезона. Клуб не намерен продлевать соглашение.

В текущем сезоне Мир РПЛ бразильский футболист провел лишь 2 матча. Его статистику можно найти здесь .