«Зенит» рассматривает расставание с Родригао зимой. Клуб разочаровался в защитнике («ВсеПроСпорт»)
Родригао может покинуть «Зенит» зимой.
По информации «ВсеПроСпорт», петербургский клуб рассматривает возможность расставания с 29-летним защитником. Сине-бело-голубые разочаровались в игре бразильца и по этой причине решили вернуть из аренды Ванью Дркушича, выступающего за «Црвену Звезду».
Контракт Родригао с «Зенитом» действует до конца текущего сезона. Клуб не намерен продлевать соглашение.
В текущем сезоне Мир РПЛ бразильский футболист провел лишь 2 матча. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
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