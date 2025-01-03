Неймар из-за боли в животе пропустил тренировку «Аль-Хилаля». У бразильца 2 матча в сезоне
У Неймара снова возникли проблемы со здоровьем.
«Аль-Хилаль» сообщил, что бразильский форвард пропустил тренировку в четверг из-за болей в животе.
Напомним, Неймар не играл с октября 2023 года по октябрь 2024-го из-за разрыва крестообразной связки колена. В текущем сезоне провел лишь две игры – против «Аль-Айна» (5:4) и «Эстегляля» (3:0). В концовке второго матча он получил очередную травму.
Статистика 32-летнего футболиста – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Аль-Хилаля»
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