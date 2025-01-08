Неймар хочет сыграть на ЧМ-2026: «Это может быть мой последний чемпионат мира, последний шанс, я сделаю все, чтобы стать частью сборной Бразилии»
Неймар изъявил желание сыграть на ЧМ-2026.
«Я очень верю в команду, в игроков, которые появляются, которые молоды. Это молодая команда.
Сегодня мы находимся не в том положении, в котором хотели бы быть. Я думаю, что вместе мы можем достичь чего-то очень большого. У нас есть год, полтора, чтобы работать, делать все правильно и попасть на чемпионат мира», – сказал нападающий «Аль-Хилаля».
Также Неймар ответил на вопрос, считает ли он, что у него есть шанс вернуться в состав национальной команды к 2026 году.
«Я постараюсь. Я хочу быть там. Я сделаю все возможное, чтобы стать частью сборной. Я знаю, что это может быть мой последний чемпионат мира, мой последний шанс, и я сделаю все, чтобы сыграть на нем», – сказал 32-летний Неймар.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CNN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем