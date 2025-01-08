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Неймар хочет сыграть на ЧМ-2026: «Это может быть мой последний чемпионат мира, последний шанс, я сделаю все, чтобы стать частью сборной Бразилии»

Неймар изъявил желание сыграть на ЧМ-2026.

«Я очень верю в команду, в игроков, которые появляются, которые молоды. Это молодая команда.

Сегодня мы находимся не в том положении, в котором хотели бы быть. Я думаю, что вместе мы можем достичь чего-то очень большого. У нас есть год, полтора, чтобы работать, делать все правильно и попасть на чемпионат мира», – сказал нападающий «Аль-Хилаля».

Также Неймар ответил на вопрос, считает ли он, что у него есть шанс вернуться в состав национальной команды к 2026 году.

«Я постараюсь. Я хочу быть там. Я сделаю все возможное, чтобы стать частью сборной. Я знаю, что это может быть мой последний чемпионат мира, мой последний шанс, и я сделаю все, чтобы сыграть на нем», – сказал 32-летний Неймар.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CNN
logoНеймар
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Бразилии по футболу
logoАль-Хилаль
logoЧМ-2026
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