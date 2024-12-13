Неймар хочет сыграть на следующем ЧМ: «Я уже трижды участвовал в этом турнире и хочу сделать это в четвертый раз»

Неймар изъявил желание выступить на ЧМ-2026.

«Понятно, что чемпионат мира – это цель для каждого игрока. Я уже трижды участвовал в этом турнире, и, конечно, хочу сыграть в четвертый раз.

Мне нужно сосредоточиться на этом, хорошо подготовиться, добиться этой среднесрочной цели после того, как наберу форму здесь, в моем клубе», – сказал бразильский полузащитник «Аль-Хилаля ».