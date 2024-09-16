«ПСЖ» открыл гостиничный номер на «Парк-де-Пренс» с видом на поле

На стадионе «ПСЖ» появился гостиничный номер с видом на поле.

В субботу компания Novotel, являющаяся дочерней организацией партнера «ПСЖ » Accor Group, открыла гостиничный номер на верхнем ярусе стадиона «Парк-де-Пренс », окна и терраса которого выходят на поле. Площадь апартаментов составляет около 20 квадратных метров, в стоимость также будет входить ужин, завтрак и частная экскурсия по стадиону.

Утверждается, что это «первый в мире гостиничный номер, построенный внутри футбольного стадиона». Однако отель, из которого открывается вид прямо на поле, есть на «Ак Барс Арене» . Похожие номера есть также, например, на стадионах «Блэкпула» и «Норвича».

В настоящий момент услугой могут пользоваться лишь участники программы лояльности – доступным для бронирования номер планируют сделать в 2025 году.