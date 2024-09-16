  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
18

«ПСЖ» открыл гостиничный номер на «Парк-де-Пренс» с видом на поле

На стадионе «ПСЖ» появился гостиничный номер с видом на поле.

В субботу компания Novotel, являющаяся дочерней организацией партнера «ПСЖ» Accor Group, открыла гостиничный номер на верхнем ярусе стадиона «Парк-де-Пренс», окна и терраса которого выходят на поле. Площадь апартаментов составляет около 20 квадратных метров, в стоимость также будет входить ужин, завтрак и частная экскурсия по стадиону.

Утверждается, что это «первый в мире гостиничный номер, построенный внутри футбольного стадиона». Однако отель, из которого открывается вид прямо на поле, есть на «Ак Барс Арене». Похожие номера есть также, например, на стадионах «Блэкпула» и «Норвича».

В настоящий момент услугой могут пользоваться лишь участники программы лояльности – доступным для бронирования номер планируют сделать в 2025 году.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
бизнес
logoНорвич Сити
logoБлэкпул
Парк-де-Пренс
стадионы
logoАк Барс Арена
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Спартак» мог летом купить Шаллаи – хавбек сборной Венгрии рассматривал вариант с РПЛ. Роланд перешел в «Галатасарай» (Metaratings)
519 минут назад
Карвахаль о Винисиусе: «Если кого-то уколоть, пойдет кровь. Его не оставляют в покое – нормально, что он отвечает на оскорбления»
2835 минут назад
Филимонов о «Спартаке»: «Футболисты иначе воспитаны. Поиграли – не страшно, попили, кальян покурили, деньги на счет упали. Тренера уберут, следующего поставят – за что им может быть стыдно?»
1350 минут назад
Становитесь спортивным блогером! Присоединяйтесь к бесплатному образовательному курсу от Спортса’’ – «Прожектор Трибуны»
сегодня, 13:00Трибуна
Анчелотти о «Реале»: «В Ла Лиге могли набрать на 2 очка больше. Мы находимся там, где ожидали – теперь пора прибавлять»
28сегодня, 12:36
Филимонов о «Спартаке»: «У нас слова «проиграть» не существовало, ничья – трагедия, поражение – катастрофа. Сейчас и близко не так, проиграли и смеются»
24сегодня, 12:05
Анчелотти о Винисиусе: «Нельзя мириться с тем, что происходит вокруг него. Его пытаются отвлечь, потому что он опасен»
84сегодня, 11:46
Батраков попросил не называть его звездой: «Согласен с Галактионовым на 100%. Делать выводы пока рано – хочу показать себя на дистанции, минимум сезон»
26сегодня, 11:33
Мейра о Роналду: «Самый важный игрок в истории португальского футбола. У нас были Нани, Куарежма и Симау, но Криштиану отличался от всех и много работал, ни на что не отвлекаясь»
76сегодня, 11:01
«Сирена» ищет опытного UX/UI дизайнера. Вместе создадим понятные и выразительные интерфейсы!
сегодня, 11:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
«Амкар» сыграет с «Уралом-2». Приходите поддержать команду на стадионе!
2 минуты назадРеклама
Первая лига. «Арсенал» Тула против «Урала», «Торпедо» примет «Балтику»
22сегодня, 12:52
Теллес о том, как Роналду убедил его перейти в «Аль-Наср»: «Он позвонил и сказал: «Приезжай и наслаждайся». Когда я вел переговоры, Криштиану сказал, что все уладит»
5 минут назад
Защитник «Баварии» Боэ повредил мениск на тренировке. Он перенес операцию и пропустит несколько недель
6сегодня, 12:54
«Зенит» встретится с «Факелом». Петербуржцы, приходите на стадион поддержать команду!
2сегодня, 12:00Реклама
Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» без Роналду встретится с «Аль-Шортой», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома сыграют во вторник
1сегодня, 11:28
Карвахаль о дебюте Мбаппе за «Реал» в ЛЧ: «Он навсегда запомнит это. Не думаю, что это давит на Килиана – у него есть опыт в еврокубках»
2сегодня, 11:23
Генсек РФС о матче «Факел» – «Акрон» в Кубке без зрителей: «Консультировались с властями Воронежской области, потом ограничения сняли. У нас есть оперштаб – нам важно проводить все турниры»
сегодня, 11:13
Брейдо об интересе ЦСКА к Саксессу: «Бред. Не рассматриваем этого игрока»
12сегодня, 10:34
«Акрон» встретится с «Краснодаром». Приходите на стадион на матч против быков!
сегодня, 10:00Реклама