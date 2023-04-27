Мэр Парижа о «Парк де Пренс»: «ПСЖ» предложил 38 млн евро – это смешно. Это блеф или непонимание наших демократических правил»
Мэр Парижа Анн Идальго раскритиковала предложение «ПСЖ» о покупке «Парк де Пренс».
«Есть суммы, которые должны быть изменены для соответствия активу. Когда после целого процесса, в рамках которого мы вели дискуссии и пытались оценить стоимость «Парк де Пренс», клуб предложил 38 млн евро... Думаю, «смешно» – подходящее слово», – сказала Идальго в интервью RFI.
Также политик не верит, что «ПСЖ» покинет «Парк де Пренс» и приобретет «Стад де Франс».
«Продать стадион очень сложно, пусть даже президент предоставил такую возможность.
Возможно, здесь какой-то блеф или непонимание наших демократических правил», – добавила Идальго, подчеркнув, что решение отказаться от продажи «ПСЖ» «Парк де Пренс» является «бесповоротным».
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Я думаю, что мэрия всё-таки отдаст Парк ПСЖ, что будет разумным решением, поскольку Парк это неотъемлемая часть ПСЖ, его настоящий дом и его история.
Allez Les Rouge et Bleu !
Ну и выше человек писал что 75 млн вложили, а не 200. Даже с учётом этих денег, 113 как-то мало за готовый рабочий стадион.