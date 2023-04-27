Мэр Парижа о «Парк де Пренс»: «ПСЖ» предложил 38 млн евро – это смешно. Это блеф или непонимание наших демократических правил»

Мэр Парижа Анн Идальго раскритиковала предложение «ПСЖ» о покупке «Парк де Пренс».

«Есть суммы, которые должны быть изменены для соответствия активу. Когда после целого процесса, в рамках которого мы вели дискуссии и пытались оценить стоимость «Парк де Пренс», клуб предложил 38 млн евро... Думаю, «смешно» – подходящее слово», – сказала Идальго в интервью RFI.

Также политик не верит, что «ПСЖ» покинет «Парк де Пренс» и приобретет «Стад де Франс».

«Продать стадион очень сложно, пусть даже президент предоставил такую возможность.

Возможно, здесь какой-то блеф или непонимание наших демократических правил», – добавила Идальго, подчеркнув, что решение отказаться от продажи «ПСЖ» «Парк де Пренс» является «бесповоротным».

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