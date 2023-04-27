Мэр Парижа о «Парк де Пренс»: «ПСЖ» предложил 38 млн евро – это смешно. Это блеф или непонимание наших демократических правил»

Теги ПСЖ лига 1 Франция бизнес Парк де Пренс стад де Франс Политика деньги Футбол

Мэр Парижа Анн Идальго раскритиковала предложение «ПСЖ» о покупке «Парк де Пренс».

«Есть суммы, которые должны быть изменены для соответствия активу. Когда после целого процесса, в рамках которого мы вели дискуссии и пытались оценить стоимость «Парк де Пренс», клуб предложил 38 млн евро... Думаю, «смешно» – подходящее слово», – сказала Идальго в интервью RFI.

Также политик не верит, что «ПСЖ» покинет «Парк де Пренс» и приобретет «Стад де Франс».

«Продать стадион очень сложно, пусть даже президент предоставил такую возможность.

Возможно, здесь какой-то блеф или непонимание наших демократических правил», – добавила Идальго, подчеркнув, что решение отказаться от продажи «ПСЖ» «Парк де Пренс» является «бесповоротным».

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19 комментариев

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Данила Кириков
Слово демократия в данном случае выводит только на гомерический хохот
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СуперНегр228
Все хотят развести ПСЖ до последнего цента
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Виктор Тимошков
Да, демократия стоит дорого
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Svobodu Mne
А что за демократические правила?
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Егор Антипов
Ответ #SharkTeam
В этой новости не сказано, но ПСЖ уже поьратил пару сотен на реконструкцию и ремонт. Потому и такую цену предложили. А так что выходит ты сделал ремонт в доме а потом ещё и купил его подорожавший?
Пару сотен? Вы из бухгалтерии ПСЖ? гуглится в один приём: PSG have invested approximately £75m into stadium developments over the years
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Алексий Бяконт
Всё знают-то "у мешков богатенькие арабские владельцы..." ПСЖ, прекрати это.
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markoolio
Это меньше, чем один футболист, перешедший из Зенита в ПСЖ
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Fan de PSG depuis 2002
Без Пари Сен-Жермен ценность Парка практически нулевая. Если же ПСЖ купит этот стадион, то произведет в нем ремонт, увеличив его вместимость в два раза.

Я думаю, что мэрия всё-таки отдаст Парк ПСЖ, что будет разумным решением, поскольку Парк это неотъемлемая часть ПСЖ, его настоящий дом и его история.

Allez Les Rouge et Bleu !
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Iuasamotu
Ответ #SharkTeam
В этой новости не сказано, но ПСЖ уже поьратил пару сотен на реконструкцию и ремонт. Потому и такую цену предложили. А так что выходит ты сделал ремонт в доме а потом ещё и купил его подорожавший?
Ну, если глупый арендодатель делает ремонт за свой счёт, а потом просит скидку на покупку, то он враг своему кошельку, ибо понятно что после ремонта объект становится дороже.
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Глебиньо
Ответ Iuasamotu
Ну, если глупый арендодатель делает ремонт за свой счёт, а потом просит скидку на покупку, то он враг своему кошельку, ибо понятно что после ремонта объект становится дороже.
арендодатель???!!!
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Eden Hazard
Ответ #SharkTeam
В этой новости не сказано, но ПСЖ уже поьратил пару сотен на реконструкцию и ремонт. Потому и такую цену предложили. А так что выходит ты сделал ремонт в доме а потом ещё и купил его подорожавший?
Ну если дом не твой, то странно что ты вообще в нем ремонт делал без какого либо договора)
Ну и выше человек писал что 75 млн вложили, а не 200. Даже с учётом этих денег, 113 как-то мало за готовый рабочий стадион.
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Iuasamotu
Ответ Глебиньо
арендодатель???!!!
Я ж и говорю арендодатор)
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Q1W2E3A!S!D!
Ответ Svobodu Mne
А что за демократические правила?
просто если не знаешь что сказать в свою пользу, то надо обязательно приплести демократию
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Stalker1785
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Без Пари Сен-Жермен ценность Парка практически нулевая. Если же ПСЖ купит этот стадион, то произведет в нем ремонт, увеличив его вместимость в два раза. Я думаю, что мэрия всё-таки отдаст Парк ПСЖ, что будет разумным решением, поскольку Парк это неотъемлемая часть ПСЖ, его настоящий дом и его история. Allez Les Rouge et Bleu !
ПСЖ уже подал заявку на участие в торгах Стад де Франс
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