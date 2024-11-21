«ПСЖ» открывает новый кампус. Строительство ультрасовременного комплекса стоило около 300 млн долларов, на церемонию приглашены Джокович, Карабатич и экс-игроки клуба

«ПСЖ» открывает новый кампус в Пуасси.

Игроки клуба работали на базе с лета 2023 года, сегодня же состоится официальное открытие ультрасовременного учебно-тренировочного центра.

Его строительство началось в 2020 году и оценивается примерно в 300 миллионов долларов.

В церемонии открытия примут участие теннисист Новак Джокович, актер Жамель Деббуз, гандболист Никола Карабатич и экс-игроки «ПСЖ».

Новый тренировочный центр расположен всего в 25 минутах от стадиона «Парк-де-Пренс» и будет доступен первой команде Луиса Энрике и всем остальным командам клуба. Его площадь составляет около 59 гектаров, из которых почти 150 тысяч квадратных метров отведены исключительно для тренировок на открытом воздухе.

В общей сложности в учебном центре ежедневно работают от 200 до 250 сотрудников. Особое внимание уделяется молодежным командам и развитию будущих талантов. Площадь в 600 квадратных метров предназначена специально для выступлений юниоров. Юные игроки также смогут воспользоваться бальнеотерапевтическими бассейнами (бальнеотерапия – процедура, при которой на пациента воздействует сила минеральных вод и лечебных грязей – Спортс’‘), идентичными тем, которыми пользуются профессиональные игроки.

Кампус также представляет собой жилое пространство, где во время обучения могут проживать до 180 девочек и мальчиков в возрасте от 13 до 19 лет. Сейчас в состав «ПСЖ» входят 12 классов школы, которые посещают почти 140 учеников. Также отмечается, что полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери проводил много времени в кампусе, готовясь к получению степени бакалавра, а Луис Энрике жил там в течение несколько месяцев.

Кампус «ПСЖ» намерен полноценно интегрироваться в коммуну Пуасси. Помимо содействия созданию рабочих мест на местном уровне, парижский клуб также хочет сделать свой новый центр образцом с точки зрения экологии и окружающей среды. Около 30 гектаров территории будут отведены под зеленые насаждения, на которых будет посажено более 4 тысяч деревьев. Также на площади более 3,5 гектара появится огород с органическими продуктами.