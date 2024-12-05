  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов о сборной России: «Попросил бы перестать критиковать соперников, это неправильно. Главное, что команда существует – сравним уровень, когда откроется дорога в Европу»
7

Черчесов о сборной России: «Попросил бы перестать критиковать соперников, это неправильно. Главное, что команда существует – сравним уровень, когда откроется дорога в Европу»

Станислав Черчесов призвал не критиковать соперников сборной России.

Команда Валерия Карпина не проигрывает 9 матчей подряд и выиграла последние 6 товарищеских игр с общим счетом 34:0. 

– На каком уровне находится сборная России?

– Сложно сказать. Главное, что институт сборной существует.

Попросил бы перестать критиковать соперников национальной команды России. Это неправильно. Есть игры.

Сравнить уровень можно будет, когда откроется дорога в Европу, и мы опять сыграем с хорошими соперниками. Как говорил Бесков: «Все познается в сравнении».

– Когда сборная Казахстана сыграет с Россией?

– Этого я не знаю. Нужно определить, когда сыграем, – сказал Черчесов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoсборная Казахстана по футболу
logoSports – Казахстан
logoСтанислав Черчесов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Смолов против матча сборных России и Медиалиги: «Булщит. Они не должны даже упоминаться в одном предложении»
723 декабря, 12:18
Глава РФС Дюков: «Отношение коллег к нам меняется в лучшую сторону – это видно по числу сборных, готовых приехать в Россию. В 2025-м будут изменения, думаю»
132 декабря, 09:37
Карпин о соперниках России: «Деваться некуда – или товарищеские с Брунеем, или не играть вообще. С Сан-Марино и Лихтенштейном все в отборе унижают себя?»
6325 ноября, 22:03
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Трамп о КЧМ-2025 в США: «Инфантино – победитель, он президент, и я президент. Это будет фантастическое событие»
410 минут назад
IFAB тестирует назначение угловых в пользу соперника при задержке мяча вратарем более чем на 8 секунд. В чемпионате Италии U20 их заменят вбрасываниями
1846 минут назад
Жеребьевка КЧМ-2025. «Реал», «Ман Сити», «Бавария», «ПСЖ» – в 1-й корзине, «Челси», «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» – во 2-й
11748 минут назадLive
Алиссон – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Куртуа – 2-й, Эдерсон – 3-й, Нойер – 5-й, Доннарумма – 8-й
3156 минут назад
Черышев сделал хет-трик в матче Кубка Греции, дважды забив со штрафных и реализовав пенальти. Его «Паниониос» вышел в 1/4 финала
22сегодня, 17:33
Совладелец «Торпедо» Сторожук: «Надеемся вернуться в РПЛ в этом сезоне. За 19 млрд рублей строим стадион – это самое крупное строительство спортивного сооружения в Москве на сегодня»
53сегодня, 17:22
В Испании задержан организатор преступного сговора по торговле людьми, обещавший нелегальным мигрантам контракты с профессиональными клубами
10сегодня, 17:21
Максим Беляев: «Прочитал «Войну и мир», планирую взяться за «Бесов» Достоевского. Между серьезными книгами разгружаюсь Жюлем Верном»
11сегодня, 17:17
Кубок Италии. 1/8 финала. «Наполи» в гостях у «Лацио»
21сегодня, 17:02
Быстров о женщинах в футболе: «Чем больше в команде футбольных людей, тем лучше. Судьи за мужской игрой не успевают, на финал с женщиной-арбитром в Европе смешно было смотреть»
31сегодня, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Лацио» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
4 минуты назад
Семин о «Спартаке»: «Последний отрезок напоминает романцевский футбол. При Романцеве была команда международного уровня, более сбалансированная, чем при Станковиче»
10 минут назад
ФИФА показала трофей КЧМ – Инфантино и Роналдо представили кубок во время жеребьевки
211 минут назадФото
«Касереньо» – «Атлетико». 1:0 – Меренсио забил. Онлайн-трансляция
219 минут назадLive
Каррагер о Нуньесе: «Ливерпуль» расстанется с ним в следующем сезоне, думаю. Мы не говорим о нем как о хорошем игроке»
321 минуту назад
Мостовой о «Спартаке»: «На кураже, в настроении, все получается. У Угальде дополнительная мотивация в бомбардирской гонке»
134 минуты назад
Гуллит о Гравенберхе: «Открытие сезона, может стать самым важным игроком для сборной Нидерландов. Слот оценил его качества в полной мере после адаптации в «Ливерпуле»
237 минут назад
Селюк об Ари в «Торпедо»: «Позор российского футбола. Думают, он бразильцев наприводит, как в «Краснодар» и «Зенит»? Он не знает даже 3 футболистов в ФНЛ, могу поспорить»
1048 минут назад
Кубок Испании. 2-й раунд. «Атлетико» в гостях у «Касереньо», «Севилья» против «Олота»
949 минут назадLive
Масалитин о Станковиче: «Со «Спартаком» у него конфетно-букетный период сейчас. Надо будет резать по живому, по игрокам, становиться тренером с большой буквы»
8сегодня, 17:42