Черчесов о сборной России: «Попросил бы перестать критиковать соперников, это неправильно. Главное, что команда существует – сравним уровень, когда откроется дорога в Европу»
Станислав Черчесов призвал не критиковать соперников сборной России.
Команда Валерия Карпина не проигрывает 9 матчей подряд и выиграла последние 6 товарищеских игр с общим счетом 34:0.
– На каком уровне находится сборная России?
– Сложно сказать. Главное, что институт сборной существует.
Попросил бы перестать критиковать соперников национальной команды России. Это неправильно. Есть игры.
Сравнить уровень можно будет, когда откроется дорога в Европу, и мы опять сыграем с хорошими соперниками. Как говорил Бесков: «Все познается в сравнении».
– Когда сборная Казахстана сыграет с Россией?
– Этого я не знаю. Нужно определить, когда сыграем, – сказал Черчесов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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