Черчесов о сборной России: «Попросил бы перестать критиковать соперников, это неправильно. Главное, что команда существует – сравним уровень, когда откроется дорога в Европу»

Станислав Черчесов призвал не критиковать соперников сборной России.

Команда Валерия Карпина не проигрывает 9 матчей подряд и выиграла последние 6 товарищеских игр с общим счетом 34:0.

– На каком уровне находится сборная России?

– Сложно сказать. Главное, что институт сборной существует.

Попросил бы перестать критиковать соперников национальной команды России. Это неправильно. Есть игры.

Сравнить уровень можно будет, когда откроется дорога в Европу, и мы опять сыграем с хорошими соперниками. Как говорил Бесков: «Все познается в сравнении».

– Когда сборная Казахстана сыграет с Россией?

– Этого я не знаю. Нужно определить, когда сыграем, – сказал Черчесов .