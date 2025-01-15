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Пеп о словах Фодена про усталость игроков «Ман Сити» в концовке матча с «Брентфордом»: «Поэтому я его и заменил»

Пеп Гвардиола пошутил над словами Фила Фодена об усталости игроков «Ман Сити».

«Манчестер Сити» сыграл вничью  с «Брентфордом» (2:2) в 21-м туре АПЛ, ведя 2:0 к 82-й минуте. Кристиан Нергор сравнял счет на 92 минуте.

«Мы просто выглядели уставшими в последние 20 минут. Они оказывали давление и отправляли мяч в штрафную. Не думаю, что мы справились с физической нагрузкой в конце. Мы немного потеряли форму, легко отдавали мячи. Из этого следует извлечь урок и перейти к следующей игре», – сказал после матча Фоден, замененный на 87-й минуте.

На послематчевой пресс-конференции Гвардиолу попросили прокомментировать слова полузащитника.

«Поэтому я и заменил его», – с усмешкой сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport Bible
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
ахахаха
logoБрентфорд
logoпремьер-лига Англия
logoФилип Фоден
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