Пеп о словах Фодена про усталость игроков «Ман Сити» в концовке матча с «Брентфордом»: «Поэтому я его и заменил»

Пеп Гвардиола пошутил над словами Фила Фодена об усталости игроков «Ман Сити».

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Брентфордом » (2:2) в 21-м туре АПЛ , ведя 2:0 к 82-й минуте. Кристиан Нергор сравнял счет на 92 минуте.

«Мы просто выглядели уставшими в последние 20 минут. Они оказывали давление и отправляли мяч в штрафную. Не думаю, что мы справились с физической нагрузкой в конце. Мы немного потеряли форму, легко отдавали мячи. Из этого следует извлечь урок и перейти к следующей игре», – сказал после матча Фоден , замененный на 87-й минуте.

На послематчевой пресс-конференции Гвардиолу попросили прокомментировать слова полузащитника.

«Поэтому я и заменил его», – с усмешкой сказал главный тренер «Манчестер Сити ».