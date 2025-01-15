Гвардиола про 2:2 с «Брентфордом»: «Ман Сити» немного разочарован, что не удержал победный счет. Мы не в лучшем состоянии и принимали не лучшие решения»

Пеп Гвардиола не в восторге от игры «Манчестер Сити» против «Брентфорда» (2:2).

– Мы немного разочарованы, мы не смогли удержать победный счет, поведя 2:0, и не смогли завершить игру с нужным результатом. Сегодня мы принимали не лучшие решения на финальной трети поля.

Учитывая отсутствие центральных защитников, Родри и многих других факторов, мы просто не в лучшем состоянии и принимали не самые правильные решения. Это нормально, на этом стадионе непросто играть. К сожалению, победить не удалось.

– Вы довольны набранным очком?

– Ага. Что есть – то есть.

– Почему вашей команде не удается удерживать победный счет?

– Я не знаю, такое может случаться и порой случается. Надо немного лучше контролировать игру, но сегодня было не так уж плохо, – сказал главный тренер «Ман Сити » в эфире TNT Sports.