Пеп о разговоре с Ортегой после 2:2 с «Брентфордом»: «Сказал ему, как хорош он был с мячом и как здорово пасовал на Холанда. Я был очень доволен»
Пеп Гвардиола рассказал, что говорил Штефану Ортеге после матча с «Брентфордом».
«Манчестер Сити» упустил победу в 21-м туре АПЛ (2:2), ведя 2:0 к 82-й минуте.
После матча Гвардиола подошел к Ортеге и начал что-то объяснять голкиперу на повышенных тонах – во время своего монолога испанец неоднократно хватал вратаря за шею, обнимал и кричал на него, а также ударил кулаком в грудь. Кроме того, Пеп обсуждал что-то с Йошко Гвардиолом и Савио.
«Я был доволен, мы обсуждали одно действие. Так же и с Ортегой – я сказал ему, как здорово он действовал с мячом, какие хорошие передачи он отдавал Эрлингу [Холанду] и как я счастлив и доволен, особенно этими игроками и тем, что они делали», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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