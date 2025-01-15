Пеп о разговоре с Ортегой после 2:2 с «Брентфордом»: «Сказал ему, как хорош он был с мячом и как здорово пасовал на Холанда. Я был очень доволен»

Пеп Гвардиола рассказал, что говорил Штефану Ортеге после матча с «Брентфордом».

«Манчестер Сити» упустил победу в 21-м туре АПЛ (2:2), ведя 2:0 к 82-й минуте.

После матча Гвардиола подошел к Ортеге и начал что-то объяснять голкиперу на повышенных тонах – во время своего монолога испанец неоднократно хватал вратаря за шею, обнимал и кричал на него, а также ударил кулаком в грудь. Кроме того, Пеп обсуждал что-то с Йошко Гвардиолом и Савио .

«Я был доволен, мы обсуждали одно действие. Так же и с Ортегой – я сказал ему, как здорово он действовал с мячом, какие хорошие передачи он отдавал Эрлингу [Холанду] и как я счастлив и доволен, особенно этими игроками и тем, что они делали», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».