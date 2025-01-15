Пеп эмоционально поговорил с Ортегой после упущенной победы над «Брентфордом». Тренер «Сити» хватал вратаря за шею, кричал на него, обнимал и бил

Пеп Гвардиола эмоционально поговорил с Ортегой после игры с «Брентфордом».

«Ман Сити » упустил победу в матче 21-го тура АПЛ , ведя 2:0 к 82-й минуте. Кристиан Нергор сравнял счет на 92 минуте.

После матча главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола подошел к голкиперу команды Ортеге и начал что-то объяснять немцу на повышенных тонах.

Во время своего монолога испанец неоднократно хватал Штефана за шею, обнимал и кричал на него. Также Пеп ударил вратаря кулаком в грудь.