Пеп эмоционально поговорил с Ортегой после упущенной победы над «Брентфордом». Тренер «Сити» хватал вратаря за шею, кричал на него, обнимал и бил
Пеп Гвардиола эмоционально поговорил с Ортегой после игры с «Брентфордом».
«Ман Сити» упустил победу в матче 21-го тура АПЛ, ведя 2:0 к 82-й минуте. Кристиан Нергор сравнял счет на 92 минуте.
После матча главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола подошел к голкиперу команды Ортеге и начал что-то объяснять немцу на повышенных тонах.
Во время своего монолога испанец неоднократно хватал Штефана за шею, обнимал и кричал на него. Также Пеп ударил вратаря кулаком в грудь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Optus Sport
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