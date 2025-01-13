«Юве» и Данило близки к расторжению контракта. Защитник перейдет в «Наполи»

Данило может покинуть «Ювентус» в ближайшее время.

Туринский клуб близок к расторжению контракта с бразильским защитником, сообщает Sky Sport. 33-летний игрок продолжит карьеру в «Наполи».

Данило выступает за «Ювентус» с сезона-2019/20. В декабре его выставили на трансфер .

Статистику футболиста можно найти здесь .