«Юве» и Данило близки к расторжению контракта. Защитник перейдет в «Наполи»
Данило может покинуть «Ювентус» в ближайшее время.
Туринский клуб близок к расторжению контракта с бразильским защитником, сообщает Sky Sport. 33-летний игрок продолжит карьеру в «Наполи».
Данило выступает за «Ювентус» с сезона-2019/20. В декабре его выставили на трансфер.
Статистику футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
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