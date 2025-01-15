У «Сити» 10 побед в 21 матче АПЛ – это худший результат Гвардиолы в высших лигах
Пеп Гвардиола проводит худший сезон в чемпионате в тренерской карьере.
Сегодня «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2) в 21-м туре АПЛ.
В нынешнем сезоне у «горожан» лишь 10 побед в 21 матче Премьер Лиги, 5 ничьих и 6 поражений. Для Пепа Гвардиолы это худший результат в тренерской карьере в высших лигах на данном отрезке сезона.
«Манчестер Сити» занимает 6-е место в таблице АПЛ, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 12 очков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Stats du Foot
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