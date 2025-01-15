У «Сити» 10 побед в 21 матче АПЛ – это худший результат Гвардиолы в высших лигах

Пеп Гвардиола проводит худший сезон в чемпионате в тренерской карьере.

Сегодня «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Брентфордом » (2:2) в 21-м туре АПЛ.

В нынешнем сезоне у «горожан» лишь 10 побед в 21 матче Премьер Лиги, 5 ничьих и 6 поражений. Для Пепа Гвардиолы это худший результат в тренерской карьере в высших лигах на данном отрезке сезона.

«Манчестер Сити » занимает 6-е место в таблице АПЛ , набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 12 очков.