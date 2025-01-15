Властимил Петржела: «99% российских игроков никогда не заинтересуют европейские клубы. Миранчук, Головин, Захарян – обычные футболисты, их много в Европе»
Властимил Петржела ответил, могут ли россияне заинтересовать клубы Европы.
«Европейское скауты мало следят за рынком футболистов из России. 99% российских игроков никогда не заинтересуют европейские клубы.
Лишь единицы могут рассчитывать на карьеру в Европе. Миранчук, Головин, Захарян – это обычные игроки, которых в Европе много.
А чтобы попасть в топ-клуб, надо быть талантом уровня Аршавина. Но такие рождаются раз в 30 лет», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела.
Опубликовал: Никита Надёжин
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