Властимил Петржела: «99% российских игроков никогда не заинтересуют европейские клубы. Миранчук, Головин, Захарян – обычные футболисты, их много в Европе»

Властимил Петржела ответил, могут ли россияне заинтересовать клубы Европы.

«Европейское скауты мало следят за рынком футболистов из России. 99% российских игроков никогда не заинтересуют европейские клубы.

Лишь единицы могут рассчитывать на карьеру в Европе. Миранчук, Головин , Захарян – это обычные игроки, которых в Европе много.

А чтобы попасть в топ-клуб, надо быть талантом уровня Аршавина . Но такие рождаются раз в 30 лет», – сказал бывший главный тренер «Зенита » Властимил Петржела .