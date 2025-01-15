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Головин о словах про то, что «Зенит» – самый популярный российский клуб в Европе: «Где бы я ни был, все говорят про него. Слышу от людей: «Зенит», «Зенит»

Александр Головин высказался о популярности «Зенита» в Европе.

Вы ранее также говорили, что «Зенит» – самый популярный российский клуб в Европе. Это довольно широко обсуждалось. До сих пор придерживаетесь такого мнения?

– Где бы я ни был, все говорят про «Зенит». Слышу от людей: «Зенит», «Зенит». Конечно, если взять нашу историю, наверное, самый популярный не он.

Но я слышу у себя в команде и от каких-то еще игроков из других клубов во французской лиге – очень многие говорят именно про него. Поэтому так и сказал, – заявил полузащитник «Монако».

Александр Головин: «Завершать карьеру буду точно в России – скучаю по стране, менталитету. Не представляю себя в «Спартаке». В каком-то другом клубе – да»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
logoАлександр Головин
logoСоветский спорт
logoЗенит
logoМонако
logoЦСКА
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
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