Головин о словах про то, что «Зенит» – самый популярный российский клуб в Европе: «Где бы я ни был, все говорят про него. Слышу от людей: «Зенит», «Зенит»
Александр Головин высказался о популярности «Зенита» в Европе.
– Вы ранее также говорили, что «Зенит» – самый популярный российский клуб в Европе. Это довольно широко обсуждалось. До сих пор придерживаетесь такого мнения?
– Где бы я ни был, все говорят про «Зенит». Слышу от людей: «Зенит», «Зенит». Конечно, если взять нашу историю, наверное, самый популярный не он.
Но я слышу у себя в команде и от каких-то еще игроков из других клубов во французской лиге – очень многие говорят именно про него. Поэтому так и сказал, – заявил полузащитник «Монако».
Александр Головин: «Завершать карьеру буду точно в России – скучаю по стране, менталитету. Не представляю себя в «Спартаке». В каком-то другом клубе – да»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
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