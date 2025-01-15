Игорь Лещук: «У нас принято говорить, что футболисты тупые. Этот стереотип хочется исправлять. В «Динамо» достаточно начитанных людей, с которыми можно пообщаться на любую тему»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук хочет исправить стереотип о тупости футболистов.

– Игорь, ты известен как разносторонняя личность с массой нефутбольных интересов, чем охотно делишься.

– Да, честно говоря, больше люблю общаться не про футбол.

– Потому что после матчей задают одни и те же вопросы?

– И это тоже. Второй момент – нужно фильтровать речь, ты не можешь говорить все открыто, какие-то вещи воспринимаются в штыки. С тем же медиафутболом, скажем, выводили на какие-то провокационные ответы. Куда интереснее общаться на другие темы.

Хотя у нас принято говорить, что футболисты тупые и с ними не о чем говорить. Но и глупые, и интересные люди бывают во всех профессиях. В том числе в «Динамо » достаточно начитанных людей, с которыми можно пообщаться на любую тему. Этот стереотип хочется исправлять, – сказал Лещук.