Игорь Лещук: «У нас принято говорить, что футболисты тупые. Этот стереотип хочется исправлять. В «Динамо» достаточно начитанных людей, с которыми можно пообщаться на любую тему»
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук хочет исправить стереотип о тупости футболистов.
– Игорь, ты известен как разносторонняя личность с массой нефутбольных интересов, чем охотно делишься.
– Да, честно говоря, больше люблю общаться не про футбол.
– Потому что после матчей задают одни и те же вопросы?
– И это тоже. Второй момент – нужно фильтровать речь, ты не можешь говорить все открыто, какие-то вещи воспринимаются в штыки. С тем же медиафутболом, скажем, выводили на какие-то провокационные ответы. Куда интереснее общаться на другие темы.
Хотя у нас принято говорить, что футболисты тупые и с ними не о чем говорить. Но и глупые, и интересные люди бывают во всех профессиях. В том числе в «Динамо» достаточно начитанных людей, с которыми можно пообщаться на любую тему. Этот стереотип хочется исправлять, – сказал Лещук.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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