Литвинов о 2 голах россиян «Спартака» в 18 турах Мир РПЛ: «У нас больше легионеров в этом сезоне. Русские – футболисты оборонительного плана»
Руслан Литвинов высказался о низкой результативности россиян «Спартака».
В текущем сезоне российские игроки красно-белых забили только 2 гола в 18 турах Мир РПЛ. По этому показателю московский клуб идет на 15-м месте в лиге. Лидирует «Локомотив» (27 мячей от россиян).
«В этом сезоне у нас играет больше легионеров, чем русских. Русские у нас – футболисты оборонительного плана, и из-за этого, наверное, статистика легионеров лучше, чем у наших ребят.
Даже если посмотреть по нападающим: у нас Шамар и Угальде, поэтому тяжело конкурировать со статистикой нападающих, если они все легионеры», – сказал хавбек «Спартака».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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