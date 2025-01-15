Литвинов о 2 голах россиян «Спартака» в 18 турах Мир РПЛ: «У нас больше легионеров в этом сезоне. Русские – футболисты оборонительного плана»

Руслан Литвинов высказался о низкой результативности россиян «Спартака».

В текущем сезоне российские игроки красно-белых забили только 2 гола в 18 турах Мир РПЛ . По этому показателю московский клуб идет на 15-м месте в лиге. Лидирует «Локомотив » (27 мячей от россиян).

«В этом сезоне у нас играет больше легионеров, чем русских. Русские у нас – футболисты оборонительного плана, и из-за этого, наверное, статистика легионеров лучше, чем у наших ребят.

Даже если посмотреть по нападающим: у нас Шамар и Угальде , поэтому тяжело конкурировать со статистикой нападающих, если они все легионеры», – сказал хавбек «Спартака ».