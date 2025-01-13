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  • Селюк об Угальде: «Спартак» не продаст его зимой. Зачем убирать своего ударного форварда, чтобы опять откатиться на 6-е место? Есть реальный шанс побороться за золото»
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Селюк об Угальде: «Спартак» не продаст его зимой. Зачем убирать своего ударного форварда, чтобы опять откатиться на 6-е место? Есть реальный шанс побороться за золото»

Дмитрий Селюк уверен, что «Спартак» не продаст Манфреда Угальде зимой.

«Готов поспорить, что зимой «Спартак» никуда его не продаст. Будь то «ПСЖ» или «Монако». Если москвичи сейчас расстанутся со своим ведущим нападающим, грош им цена! Объясню. Вы хотите стать чемпионами или как?

Угальде купили за 13 миллионов. Потратили деньги на зарплату, на агента. Так? А теперь намерены продать за 20 или 30? Ну и что в остатке? Какая выгода? Заработаете вы 5 миллионов. Ну максимум 10. А дальше-то что? Кто будет забивать? Шамар Николсон? Или Соболева вернут?

«Спартак» всего в двух очках от «Краснодара». В двух, понимаете? Вся борьба еще впереди. Но по тому, как команда Станковича выглядела перед паузой, она была явно сильнее всех конкурентов! Так зачем же сейчас убирать своего ударного форварда? Чтобы опять откатиться на шестое место? И что скажут болельщики? Для «Спартака» даже второе место – неудача. А сейчас есть реальный шанс побороться за золото!

«Спартаку» надо не Угальде продавать, а думать, куда пристроить Николсона. От Виллиана Жозе уже избавились. На очереди Шамар», – заявил агент Дмитрий Селюк.

В этом сезоне Мир РПЛ Угальде провел 18 матчей за красно-белых, забил 15 голов и сделал 2 ассиста. Подробная статистика 22-летнего форварда доступна по ссылке.

«Спартак» обсуждает улучшенный контракт с Угальде. Лучший бомбардир РПЛ интересен топ-клубам Европы (Фабрицио Романо)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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