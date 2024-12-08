Титов о «Спартаке»: «Нужен нападающий, это многим понятно. С 3-4 легионерами можно смело расставаться – кто в теме, меня поймут»

Егор Титов считает, что «Спартаку» нужно приобрести форварда.

– Какую позицию нужно прежде всего усилить «Спартаку»?

– Это вопрос не ко мне. Но многим понятно, что нужен нападающий. Не дай бог Угальде получит травму... С Шамаром мы получим другой футбол.

Слышал, что ищут правого защитника, правого вингера. Однако, чтобы кого-то купить, надо кого-то продать. Заявка не резиновая.

Не стану называть фамилии. Но с тремя-четырьмя легионерами можно уже сегодня смело расставаться. Те, кто в теме, меня поймут, – заявил бывший игрок «Спартака».