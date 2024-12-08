Титов о «Спартаке»: «Нужен нападающий, это многим понятно. С 3-4 легионерами можно смело расставаться – кто в теме, меня поймут»
Егор Титов считает, что «Спартаку» нужно приобрести форварда.
– Какую позицию нужно прежде всего усилить «Спартаку»?
– Это вопрос не ко мне. Но многим понятно, что нужен нападающий. Не дай бог Угальде получит травму... С Шамаром мы получим другой футбол.
Слышал, что ищут правого защитника, правого вингера. Однако, чтобы кого-то купить, надо кого-то продать. Заявка не резиновая.
Не стану называть фамилии. Но с тремя-четырьмя легионерами можно уже сегодня смело расставаться. Те, кто в теме, меня поймут, – заявил бывший игрок «Спартака».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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