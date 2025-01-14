Гвардиола сам отказался от летних трансферов: «Я сказал, что не хочу никого подписывать. После всех этих травм понимаю, что нам нужно было это сделать, возможно»
Пеп Гвардиола рассказал, что сам отказался от летних трансферов.
«Летом в клубе думали [о трансферах], но я сказал: «Нет, я не хочу никого подписывать». Я во многом полагался на парней [которые уже были в составе] и думал, что смогу снова добиться успеха с ними.
Но после всех этих травм я понимаю, что, возможно, нам нужно было это сделать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
«Горожане» занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка после 20 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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