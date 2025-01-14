Друг Гвардиолы о расставании тренера с женой после 30 лет брака: «Они отдалились друг от друга после ее переезда в Барселону. И он абсолютный трудоголик и не участвовал в семейном модном бизнесе»
Друг Пепа Гвардиолы рассказал о его расставании с супругой.
Сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» и Кристина Серра решили разойтись после 30 лет брака.
Пожелавший сохранить анонимность близкий товарищ Гвардиолы прокомментировал ситуацию в разговоре с Daily Mail.
«Они отдалились друг от друга, думаю. Она уехала из Манчестера около пяти лет назад и вернулась в Барселону. Это наложило свой отпечаток.
Он абсолютный трудоголик, и то, что он не принимает участия в семейном бизнесе в области моды, тоже могло повлиять на их отношения», – сказал друг тренера.
Пеп расстался с женой после 30 лет вместе. Она выбирала ему одежду и критиковала тактику
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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