Друг Гвардиолы о расставании тренера с женой после 30 лет брака: «Они отдалились друг от друга после ее переезда в Барселону. И он абсолютный трудоголик и не участвовал в семейном модном бизнесе»

Друг Пепа Гвардиолы рассказал о его расставании с супругой.

Сообщалось , что главный тренер «Манчестер Сити » и Кристина Серра решили разойтись после 30 лет брака.

Пожелавший сохранить анонимность близкий товарищ Гвардиолы прокомментировал ситуацию в разговоре с Daily Mail.

«Они отдалились друг от друга, думаю. Она уехала из Манчестера около пяти лет назад и вернулась в Барселону. Это наложило свой отпечаток.

Он абсолютный трудоголик, и то, что он не принимает участия в семейном бизнесе в области моды, тоже могло повлиять на их отношения», – сказал друг тренера.

Пеп расстался с женой после 30 лет вместе. Она выбирала ему одежду и критиковала тактику