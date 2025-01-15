«Ман Сити» не проигрывает 5 матчей – это лучшая серия с октября. Сегодня упустили победу над «Брентфордом» на 92-й

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений до 5 матчей.

Команда Пепа Гвардиолы разделила очки с «Брентфордом » (2:2) в 21-м туре АПЛ , пропустив в добавленное время.

Ранее «горожане» обыграли «Солфорд Сити» (8:0), «Вест Хэм» (4:1) и «Лестер» (2:0).

Серии из 5 игр без поражений у «Ман Сити » не было с октября. Тогда были выиграны 5 матчей подряд.

19 января действующие чемпионы Англии выступят в гостях у «Ипсвича».