«Ман Сити» не проигрывает 5 матчей – это лучшая серия с октября. Сегодня упустили победу над «Брентфордом» на 92-й
«Манчестер Сити» продлил серию без поражений до 5 матчей.
Команда Пепа Гвардиолы разделила очки с «Брентфордом» (2:2) в 21-м туре АПЛ, пропустив в добавленное время.
Ранее «горожане» обыграли «Солфорд Сити» (8:0), «Вест Хэм» (4:1) и «Лестер» (2:0).
Серии из 5 игр без поражений у «Ман Сити» не было с октября. Тогда были выиграны 5 матчей подряд.
19 января действующие чемпионы Англии выступят в гостях у «Ипсвича».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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