«Ливерпуль» опережает «Ноттингем» на 6 очков, «Арсенал» – на 7, «Челси» – на 10, «Сити» – на 12. Команда Слота не проигрывает в АПЛ с сентября
«Ливерпуль» продолжает лидировать в АПЛ с шестиочковым отрывом.
Команда Арне Слота сегодня разделила очки с «Ноттингем Форест» (1:1), продлив начавшуюся в сентябре серию без поражений. На счету мерсисайдцев 47 очков после 20 матчей, у «лесников» – 41 после 21 игры.
«Арсенал» занимает третью строчку с 40 баллами в 20 матчах, «Челси» замыкает четверку с 37 очками в 21 игре. Опередить «синих» может «Ньюкасл» (35 очков после 20 матчей).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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