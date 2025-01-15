«Ливерпуль» опережает «Ноттингем» на 6 очков, «Арсенал» – на 7, «Челси» – на 10, «Сити» – на 12. Команда Слота не проигрывает в АПЛ с сентября

«Ливерпуль» продолжает лидировать в АПЛ с шестиочковым отрывом.

Команда Арне Слота сегодня разделила очки с «Ноттингем Форест » (1:1), продлив начавшуюся в сентябре серию без поражений. На счету мерсисайдцев 47 очков после 20 матчей, у «лесников» – 41 после 21 игры.

«Арсенал » занимает третью строчку с 40 баллами в 20 матчах, «Челси » замыкает четверку с 37 очками в 21 игре. Опередить «синих» может «Ньюкасл » (35 очков после 20 матчей).