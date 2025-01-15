У «Ливерпуля» 1 победа в 4 последних матчах
«Ливерпуль» выиграл лишь один из четырех последних матчей.
Команда Арне Слота разделила очки с «Ноттингем Форест» (1:1) в 21-м туре АПЛ.
С начала 2025 года мерсисайдцы также сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в чемпионате, уступили «Тоттенхэму» (0:1) в Кубке лиги и разгромили «Аккрингтон» (4:0) в Кубке Англии.
18 января «Ливерпуль» выступит в гостях у «Брентфорда» в АПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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