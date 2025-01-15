Окружение Винисиуса в недоумении от замены вингера «Реала» в игре с «Барселоной» (As)
Замена Винисиуса Жуниора в матче с «Барселоной» понравилась не всем.
Вингер «Реала» вышел в стартовом составе на финал Суперкубка Испании и был заменен на 76-й минуте при счете 2:5 в пользу «блауграны». На счету бразильца одна голевая передача.
As передает, что решение Карло Анчелотти убрать с поля одну из главных звезд вызвало недоумение как в клубе, так и в окружении футболиста. Есть ощущение, что таким образом тренер решил выделить Винисиуса в этот вечер.
Отмечается, что замена создает напряжение в отношениях между вингером и клубом, и игрок видит, что он не неприкосновенен.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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