Окружение Винисиуса в недоумении от замены вингера «Реала» в игре с «Барселоной» (As)

Замена Винисиуса Жуниора в матче с «Барселоной» понравилась не всем.

Вингер «Реала» вышел в стартовом составе на финал Суперкубка Испании и был заменен на 76-й минуте при счете 2:5 в пользу «блауграны». На счету бразильца одна голевая передача.

As передает, что решение Карло Анчелотти убрать с поля одну из главных звезд вызвало недоумение как в клубе, так и в окружении футболиста. Есть ощущение, что таким образом тренер решил выделить Винисиуса в этот вечер.

Отмечается, что замена создает напряжение в отношениях между вингером и клубом, и игрок видит, что он не неприкосновенен.