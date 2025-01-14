Глава саудовской лиги о трансфере Винисиуса: «Мы не мечтаем. Это вопрос времени и переговоров»
Глава саудовской лиги убежден в подписании Винисиуса Жуниора.
«Мы не мечтаем. Это вопрос времени и переговоров», – отметил Омар Мугарбель, генеральный директор лиги.
В 2024 году сообщалось, что вингер «Реала» получил предложение заключить пятилетний контракт на сумму 1 млрд евро с командой из Саудовской Аравии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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