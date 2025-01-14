Александр Мостовой: «Кто у Абаскаля берет интервью?! Давайте меньше говорить о Гильермо! Это нонсенс, что человек с автобусной остановки пошел тренировать «Спартак»
Александр Мостовой удивлен, что пресса общается с Гильермо Абаскалем.
«Кто у Абаскаля берет интервью?! Давайте меньше говорить о Гильермо!
Да, я понимаю, что журналисты работают. Но неужели кому-то интересны высказывания испанца про футбол?
Это нонсенс, что человек с автобусной остановки пошел тренировать московский «Спартак». Я понять не могу, почему они все идут в футбол? Есть разные виды спорта, в которых можно работать.
Другое дело, что в хоккее, баскетболе или волейболе спросят: был ли игроком в прошлом? А если не был, то никто не возьмет.
К счастью, в РПЛ этого уже меньше становятся», – сказал бывший хавбек «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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