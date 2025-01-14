Александр Мостовой: «Кто у Абаскаля берет интервью?! Давайте меньше говорить о Гильермо! Это нонсенс, что человек с автобусной остановки пошел тренировать «Спартак»

Александр Мостовой удивлен, что пресса общается с Гильермо Абаскалем.

«Кто у Абаскаля берет интервью?! Давайте меньше говорить о Гильермо!

Да, я понимаю, что журналисты работают. Но неужели кому-то интересны высказывания испанца про футбол?

Это нонсенс, что человек с автобусной остановки пошел тренировать московский «Спартак ». Я понять не могу, почему они все идут в футбол? Есть разные виды спорта, в которых можно работать.

Другое дело, что в хоккее, баскетболе или волейболе спросят: был ли игроком в прошлом? А если не был, то никто не возьмет.

К счастью, в РПЛ этого уже меньше становятся», – сказал бывший хавбек «Спартака».