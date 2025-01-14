Мостовой об Абаскале: «Человек, который мяч видел один раз в жизни по телевизору, стал тренером «Спартака». Почему эти люди не идут в гандбол или баскетбол? Выучили правила – и рассказывайте»
Александр Мостовой прокомментировал желание Гильермо Абаскаля вернуться в Россию.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» сказал: «Нигде не чувствовал себя так комфортно, как в Москве. Я бы хотел вернуться, возможно, это получится».
«Да, он говорил, что ему было комфортно и хорошо – ну, а как еще? Человек, который мяч видел один раз в жизни по телевизору, стал главным тренером московского «Спартака». Скажи спустя 2-3 года такое кому-нибудь, все в шоке будут, скажут: «Как это возможно?»
Конечно, я его понимаю, таких людей я встречал на своем пути. А почему все эти люди в футбол лезут? Почему не идут в гандбол или баскетбол? Там правила намного легче: выучили – и рассказывайте», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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