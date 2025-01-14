Есипов о Мостовом в роли тренера: «Почему его не зовут – для меня загадка. Наверное, он хочет сразу возглавить «Спартак». Может, стоило бы начать со Второй лиги, набить там шишки»

Валерий Есипов дал Александру Мостовому совет относительно тренерской карьеры .

– Разделяете досаду Мостового, что большие клубы не зовут великих футболистов?

– Я слышал Сашины высказывания, что он хочет в «Спартак», а его даже на стажировку не взяли. Мостовой – один из величайших футболистов, с кем мне пришлось хотя бы немножко в сборной поиграть. Почему его не зовут – для меня тоже загадка.

Но Саша все равно остается публичной личностью: в хоккей, в падел играет. Он вроде бы и везде, а команды нет. Наверное, хочет сразу возглавить «Спартак». Может, стоило бы начать со Второй лиги, набить там шишки. Я на днях слушал интервью нашего прославленного спартача – он все ругается, выступает, но говорит по справедливости.

– Ловчев?

– Точно. Он очень хорошие слова сказал: тренеры, которые чего-то добивались, начинали с детей, потом прошли Вторую лигу, Первую – было поступательное движение. Я и сам к этому прихожу, хотя детей не тренировал. До высшей лиги пока не добрался, но, надеюсь, это дело времени.

Согласен с Ловчевым, что тренер на каждом этапе набивает шишки и через эти ошибки растет. А сразу раз – и запрыгнуть в топ – я не знаю, кто способен. Может, если бы Саша стартовал со Второй лиги, через год-два через Первую попал бы в высшую. У него грандиозный опыт, он шикарный футболист – в стране таких единицы. Может, сам он не хочет с низов начинать – у него спросить лучше, – сказал бывший игрок «Ротора».