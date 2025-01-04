У Палмера 19 (13+6) очков в сезоне АПЛ. Хавбек «Челси» – второй игрок лиги по «гол+пас», его опережает только Салах
Коул Палмер забил 13-й гол в сезоне АПЛ.
Полузащитник «Челси» открыл счет в матче против «Кристал Пэлас» в 20-м туре чемпионата Англии (1:0, первый тайм).
Палмер занимает второе место среди игроков лиги по количеству результативных действий в этом сезоне – на его счету 13 мячей и 6 результативных передач. Больше очков по системе «гол+пас» набрал только Мохамед Салах из «Ливерпуля» – 30 (17+13).
В списке лучших бомбардиров сезона англичанин идет третьим – его опережают Салах (17 голов) и Эрлинг Холанд (14).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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