У Палмера 19 (13+6) очков в сезоне АПЛ. Хавбек «Челси» – второй игрок лиги по «гол+пас», его опережает только Салах

Коул Палмер забил 13-й гол в сезоне АПЛ.

Полузащитник «Челси » открыл счет в матче против «Кристал Пэлас » в 20-м туре чемпионата Англии (1:0, первый тайм).

Палмер занимает второе место среди игроков лиги по количеству результативных действий в этом сезоне – на его счету 13 мячей и 6 результативных передач. Больше очков по системе «гол+пас» набрал только Мохамед Салах из «Ливерпуля » – 30 (17+13).

В списке лучших бомбардиров сезона англичанин идет третьим – его опережают Салах (17 голов) и Эрлинг Холанд (14).