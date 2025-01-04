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«Кристал Пэлас» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 18:00

«Челси» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас» в 20-м туре АПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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