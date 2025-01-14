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Пулишич получил травму в матче с «Комо» и может не сыграть с «Ювентусом». Мората пропустит игру с туринцами из-за перебора желтых

Кристиан Пулишич из-за травмы не смог доиграть матч с «Комо».

26-летний вингер «Милана» в конце первого тайма получил удар сзади по ноге от Марка Оливера Кемпфа. В перерыве было принято решение заменить его на Алекса Хименеса.

Также после первого тайма на поле не вышел форвард Альваро Мората, предупрежденный на 20-й минуте. Из-за перебора желтых карточек испанец не сыграет с «Ювентусом» 18 января.

«Комо» – «Милан». Леау, Пулишич, Мората играют. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМилан
logoсерия А Италия
logoКристиан Пулишич
logoАльваро Мората
logoАлекс Хименес
logoКомо
logoМарк Оливер Кемпф
logoЮвентус
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