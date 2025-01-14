«Комо» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
«Милан» сыграет с «Комо» в перенесенном матче 19-го тура Серии А.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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